Выпуск новостей за 18:00: Право на прослушку НАБУ и ГБР. Новые детали расследования в США

В выпуске новостей за 4 октября по состоянию на 18:00 – Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получили от Рады разрешение прослушивать чиновников. Соответствующий законопроект приняла парламентарии. Конгрессмены обнародовали детали расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. Отчет составлен на основе свидетельства Курта Уолкера.

Также в выпуске: Верховная Рада назначила новый состав ЦИК.

Источник: 24 канал