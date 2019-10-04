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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК
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      Выпуск новостей за 18:00: Право на прослушку НАБУ и ГБР. Новые детали расследования в США

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 октября по состоянию на 18:00 – Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получили от Рады разрешение прослушивать чиновников. Соответствующий законопроект приняла парламентарии. Конгрессмены обнародовали детали расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. Отчет составлен на основе свидетельства Курта Уолкера.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада назначила новый состав ЦИК.

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      Теги: Выпуск новостей Государственное бюро расследований НАБУ
      Источник: 24 канал
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