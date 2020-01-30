Выпуск новостей за 18:00: Премьера фильма "Наши котики". Пророссийские борды в Киеве

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 18:00 – в прокат вышла украинская неполиткорректная комедия о войне "Наши котики". Продюсер фильма – бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, а главного героя сыграл доброволец. Накануне в Киеве появились борды с текстом "Россия – наш главный стратегический партнер". Настоящее послание это или черный пиар – выясняли журналисты 24 канала.

Также в выпуске: Командующий Сухопутных войск Александр Сирский объявил одному из майоров ВСУ строгое дисциплинарное взыскание за то, что тот написал в соцсети критическое сообщение о Владимире Зеленском.