Выпуск новостей за 18:00: Причины потопа в Киеве. Отчет ООС

В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 18:00 – ночью Киев накрыла настоящая природная стихия. В Гидрометцентре заявили, что причиной коммунального коллапса в городе является "не интенсивность ливня, а засушливая погода накануне". О результатах и достижениях ООС отчитывался ее командующий генерал-лейтенант Сергей Наев на пресс-конференции в Северодонецке на Луганщине.

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