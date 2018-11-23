Выпуск новостей за 18:00: Причины встреч Порошенко и Медведчука. Вероятные результаты выборов

В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 18:00 – Виктор Медведчук, который окончательно решил вернуться в украинскую политику, тайно ездит к Администрации Президента. Его авто там замечали неоднократно, это выяснили журналисты-расследователи программы "Схемы". Приход большого количества новых политических лиц после парламентских выборов маловероятен, ведь не был проведен ряд реформ.

Также в выпуске: Об этом в прямом эфире 24 канала говорили народный депутат, "Объединение "Самопомощь" Егор Соболев и политолог, эксперт в сфере государственного управления Виктор Таран: - Почему приход новых политиков после выборов маловероятен: топ-3 причины от политолога.