Выпуск новостей за 18:00: Приговор Павлу Грибу. Состояние пострадавших в ДТП в Киеве
В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 18:00 – Окружной военный суд в Ростове-на-Дону присудил политзаключенному Павлу Грибу шесть лет тюрьмы. В Киеве, 21 марта, недалеко от метро "Дорогожичи" общественный автобус хотел проскочить на красный сигнал светофора и сбил переходивших дорогу на пешеходном переходе. В ДТП пострадали три женщины, пока они находятся в больнице.
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Источник: 24 канал
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