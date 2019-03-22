Выпуск новостей за 18:00: Приговор Павлу Грибу. Состояние пострадавших в ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 18:00 – Окружной военный суд в Ростове-на-Дону присудил политзаключенному Павлу Грибу шесть лет тюрьмы. В Киеве, 21 марта, недалеко от метро "Дорогожичи" общественный автобус хотел проскочить на красный сигнал светофора и сбил переходивших дорогу на пешеходном переходе. В ДТП пострадали три женщины, пока они находятся в больнице.

Также в выпуске: Украинские политики Бойко и Медведчук в Москве встретились с Медведевым. Как кандидаты в президенты предлагают вернуть Крым.