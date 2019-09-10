Выпуск новостей за 18:00: Принятие закона об импичменте. Сенцов и Кольченко о возвращении в Крым
В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 18:00 – Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. Кстати, проголосовали в один день и за основу и в целом, что является в определенной степени нарушением регламента. Освобожденные из российского плена Олег Сенцов и Александр Кольченко поделились планами на будущее. Оба украинца сейчас возвращаться в аннексированный Крым не собираются.
Также в выпуске:
Освобождены политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко провели пресс-конференции для журналистов. Они рассказали про книги, политику, Владимира Цемаха и, конечно, про плен.
Источник: 24 канал
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