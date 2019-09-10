Выпуск новостей за 18:00: Принятие закона об импичменте. Сенцов и Кольченко о возвращении в Крым

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 18:00 – Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. Кстати, проголосовали в один день и за основу и в целом, что является в определенной степени нарушением регламента. Освобожденные из российского плена Олег Сенцов и Александр Кольченко поделились планами на будущее. Оба украинца сейчас возвращаться в аннексированный Крым не собираются.

Также в выпуске: Освобождены политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко провели пресс-конференции для журналистов. Они рассказали про книги, политику, Владимира Цемаха и, конечно, про плен.

Источник: 24 канал