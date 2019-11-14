Выпуск новостей за 18:00: Пробелы бюджета 2020. Исключение Скороход со "Слуги народа"

В выпуске новин за 14 ноября по состоянию на 18:00 – за 2 часа они рассмотрели и окончательно приняли Государственный бюджет на 2020 год. "За" проголосовали 280 депутатов, преимущественно из "Слуги народа". Правки в документ в зале не рассматривали, говорят – сделали это в комитете. Депутата партии "Слуга народа" Анну Скороход обвинили в коррупции. За это ее хотят исключить из фракции.

Также в выпуске: На Киевщине чиновник покатал журналистов на капоте. Почему фракция "Голос" не проголосовала за бюджет-2020.