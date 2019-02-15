Выпуск новостей за 18:00: Прогнозы на состав Рады в 2019. Политические шансы Медведчука

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 18: 00 – эксперты не берутся прогнозировать, каким будет парламент 9 созыва, но уверены, что его состав точно будет раздробленным. Кум Путина Виктор Медведчук имеет шансы вернуться в большую политику, несмотря на дело о государственной измене.

Также в выпуске: За подозреваемого в организации убийства Гандзюк главу Херсонской ОГА Владислава Мангера внесли залог в размере 2,5 миллиона гривен.