Выпуск новостей за 18:00: Прогнозы на состав Рады в 2019. Политические шансы Медведчука
В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 18: 00 – эксперты не берутся прогнозировать, каким будет парламент 9 созыва, но уверены, что его состав точно будет раздробленным. Кум Путина Виктор Медведчук имеет шансы вернуться в большую политику, несмотря на дело о государственной измене.
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За подозреваемого в организации убийства Гандзюк главу Херсонской ОГА Владислава Мангера внесли залог в размере 2,5 миллиона гривен.
Источник: 24 канал
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