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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 18:00: Прогнозы на состав Рады в 2019. Политические шансы Медведчука

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 18: 00 – эксперты не берутся прогнозировать, каким будет парламент 9 созыва, но уверены, что его состав точно будет раздробленным. Кум Путина Виктор Медведчук имеет шансы вернуться в большую политику, несмотря на дело о государственной измене.

      Также в выпуске:

      За подозреваемого в организации убийства Гандзюк главу Херсонской ОГА Владислава Мангера внесли залог в размере 2,5 миллиона гривен.

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      Теги: Виктор Медведчук Выпуск новостей Парламентские выборы 2019 Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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