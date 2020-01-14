Выпуск новостей за 18:00: Прорыв теплосети в Киеве. Отпуск президента

В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 18:00 – полиция открыла уголовное производство по факту прорыва теплопровода в Киеве. Кипятком залило торговый центр и улицу, пострадали люди. Где только не отдыхают президенты Украины. И чуть ли не каждый вояж увенчивается скандалом. Имеет ли право глава государства официально идти в отпуск – выясняли журналисты 24 канала.

Также в выпуске: Кто ответственный за горячий потоп в центре Киева: комментарий юриста.