Выпуск новостей за 18:00: Прорыв теплосети в Киеве. Отпуск президента
В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 18:00 – полиция открыла уголовное производство по факту прорыва теплопровода в Киеве. Кипятком залило торговый центр и улицу, пострадали люди. Где только не отдыхают президенты Украины. И чуть ли не каждый вояж увенчивается скандалом. Имеет ли право глава государства официально идти в отпуск – выясняли журналисты 24 канала.
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