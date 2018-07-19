Выпуск новостей за 18:00: Проверка лагеря в Донецкой области. Перевозка тела украинца из Турци
В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 18:00 – украинская омубсдвумен Людмила Денисова поехала с проверкой в лагерь в Донецкой области, где накануне массово отравились около 80 детей. В Запорожье наконец доставили тело погибшего на турецком курорте украинца Андрея Совы пассажирским рейсом в багажном отделении.
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Источник: 24 канал
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