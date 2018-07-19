Выпуск новостей за 18:00: Проверка лагеря в Донецкой области. Перевозка тела украинца из Турци

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 18:00 – украинская омубсдвумен Людмила Денисова поехала с проверкой в лагерь в Донецкой области, где накануне массово отравились около 80 детей. В Запорожье наконец доставили тело погибшего на турецком курорте украинца Андрея Совы пассажирским рейсом в багажном отделении.

Также в выпуске: Украинский омбудсвумен Людмила Денисова посетила лагерь в Донецкой области, где массово отравились дети. Родители 8-месячной Марго, которая уже более двух недель в коме, собираются подавать в суд на частный лагерь "Славутич". Оккупанты ворвались в семьи фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева в Алуште. Появилось новое доказательство участия российской частной военной компании "Вагнер" в войне с Украиной.