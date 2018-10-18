Выпуск новостей за 18:00: Психология убийц. Годовщина ужасного ДТП в Харькове

В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 18:00 – 21 убитый и часы просмотров видео с расстрелами в школах. Что толкает подростков на страшные убийства и как этому помочь – советы психолога. Проходит год после страшной аварии в Харькове, когда "Лексус" Алены Зайцевой выбросило на пешеходов, которые ждали возле зебры зеленый свет: 6 человек погибли, 5 оказались в больницах.

Также в выпуске: Расстрел в колледже в Керчи: погиб 21 человек.