Выпуск новостей за 18:00: Психология убийц. Годовщина ужасного ДТП в Харькове
В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 18:00 – 21 убитый и часы просмотров видео с расстрелами в школах. Что толкает подростков на страшные убийства и как этому помочь – советы психолога. Проходит год после страшной аварии в Харькове, когда "Лексус" Алены Зайцевой выбросило на пешеходов, которые ждали возле зебры зеленый свет: 6 человек погибли, 5 оказались в больницах.
Также в выпуске:
Расстрел в колледже в Керчи: погиб 21 человек.
Источник: 24 канал
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