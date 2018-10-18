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      Выпуск новостей за 18:00: Психология убийц. Годовщина ужасного ДТП в Харькове

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 18:00 – 21 убитый и часы просмотров видео с расстрелами в школах. Что толкает подростков на страшные убийства и как этому помочь – советы психолога. Проходит год после страшной аварии в Харькове, когда "Лексус" Алены Зайцевой выбросило на пешеходов, которые ждали возле зебры зеленый свет: 6 человек погибли, 5 оказались в больницах.

      Также в выпуске:

      Расстрел в колледже в Керчи: погиб 21 человек.

      Теги: Теракт в колледже в Керчи Выпуск новостей Жертвы ДТП в Харькове
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 октября
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