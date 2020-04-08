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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 18:00: Расследование дел Майдана. Вспышка коронавируса из-за баптистов

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 апреля состоянию на 18:00 – руководителю следственного отделения одного из районных управлений Нацполиции Киева сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста. На Днепропетровщине вспышка коронавируса произошла на собрании религиозной группы. Религиозная организация "Новое поколение" собрала "Библейскую школу", на которую съехались несколько сотен человек

      Также в выпуске:

      За прошедшие сутки в США зафиксировали рекорд смертности от коронавируса – 1736 человек.

      В ВСУ подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 диагностировали у военнослужащего Киевского гарнизона, находившегося на самоизоляции, так как он ранее контактировал с больным.

      Денис Ермак раньше работал в СНБО. Был внештатным советником заместителя секретаря. На эту должность его назначил еще Александр Турчинов в 2015 году.

      Китайские власти разрешили жителям выезжать за пределы города Ухань. Возобновили также авто-, авиа- и железнодорожное сообщение.

      Теги: Революция достоинства Религия Выпуск новостей
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