Выпуск новостей за 18:00: Расследование дел Майдана. Вспышка коронавируса из-за баптистов

В выпуске новостей за 8 апреля состоянию на 18:00 – руководителю следственного отделения одного из районных управлений Нацполиции Киева сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста. На Днепропетровщине вспышка коронавируса произошла на собрании религиозной группы. Религиозная организация "Новое поколение" собрала "Библейскую школу", на которую съехались несколько сотен человек

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