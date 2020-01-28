Выпуск новостей за 18:00: Реакция перевозчика на скандал в автобусе. Иск против президента
В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 18:00 – водитель автобуса высадил госпитальерку Ярыну Чорногуз и ее подругу из-за просьбы выключить российский сериал. Компания-перевозчик сообщила, что мужчину уволят, когда он завершит рейс. Бывший председатель Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского.
Также в выпуске:
Кроме Китая, коронавирус 2019-nCoV зафиксирован в 12 странах мира: ни одно из подозрений в Украине не подтвердилось.
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