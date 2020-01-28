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      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
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      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Выпуск новостей за 18:00: Реакция перевозчика на скандал в автобусе. Иск против президента

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 18:00 – водитель автобуса высадил госпитальерку Ярыну Чорногуз и ее подругу из-за просьбы выключить российский сериал. Компания-перевозчик сообщила, что мужчину уволят, когда он завершит рейс. Бывший председатель Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского.

      Также в выпуске: 

      Кроме Китая, коронавирус 2019-nCoV зафиксирован в 12 странах мира: ни одно из подозрений в Украине не подтвердилось.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Владимир Зеленский Роман Труба языковый вопрос
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