Выпуск новостей за 18:00: Реакция перевозчика на скандал в автобусе. Иск против президента

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 18:00 – водитель автобуса высадил госпитальерку Ярыну Чорногуз и ее подругу из-за просьбы выключить российский сериал. Компания-перевозчик сообщила, что мужчину уволят, когда он завершит рейс. Бывший председатель Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского.

Также в выпуске: Кроме Китая, коронавирус 2019-nCoV зафиксирован в 12 странах мира: ни одно из подозрений в Украине не подтвердилось.