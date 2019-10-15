Выпуск новостей за 18:00: Реакция украинцев на победу сборной Украины. Штрафы за прогулы в Раде

В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 18:00 – сеть взорвалась видео, как за сборную Украины болели известные украинцы. Глава Офиса Президента Андрей Богдан подтанцовывал, а бывший пленник Кремля Владимир Балух так танцевал, что не мог остановиться. В Раде определились, как наказывать депутатов, которые без уважительных причин пропускают заседания парламента и профильных комитетов.

Также в выпуске: Рада взялась рассматривать судебную реформу Владимира Зеленского. В президентский законопроект депутаты подали 300 правок, практически все из рассмотренных сегодня ВР отклонила. Сколько потратили украинские артисты за концерты в поддержку политиков и партий во время нынешней парламентской кампании.