Выпуск новостей за 18:00: Ремонт провала в столице. Кандидаты на руководителя Госкино

В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 18:00 – в столице до сих пор латают провал, который образовался из-за прорыва теплосети накануне. Ремонт, по словам представителей КГГА, затянется на несколько дней. На должность председателя Госкино претендуют продюсеры Юлия Синькевич, Алексей Пантелеев, Кристина Хлапонина, а также Алексей Кирющенко, который является гражданином РФ.

Также в выпуске: Охота на Рябошапку: почему люди Медведчука и Коломойского хотят отставки нового генпрокурора.