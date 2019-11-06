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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Выпуск новостей за 18:00: Ремонт провала в столице. Кандидаты на руководителя Госкино

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 18:00 – в столице до сих пор латают провал, который образовался из-за прорыва теплосети накануне. Ремонт, по словам представителей КГГА, затянется на несколько дней. На должность председателя Госкино претендуют продюсеры Юлия Синькевич, Алексей Пантелеев, Кристина Хлапонина, а также Алексей Кирющенко, который является гражданином РФ.

      Также в выпуске:

      Охота на Рябошапку: почему люди Медведчука и Коломойского хотят отставки нового генпрокурора.

      blog_ava
      Кортеж Зеленского заблокировали в Харькове: люди требовали не сносить рынок "Барабашово" – видео
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Выпуск новостей Авто
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