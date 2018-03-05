Выпуск новостей за 18:00: Российский след в поджогах на Закарпатье. Гуманитарная помощь сирийцам
Выпуск новостей 19:30, 5 марта 59 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 18:00 – офис венгров Закарпатье могли поджечь по указанию ФСБ России. Такое заявление сделал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. В район в пригороде Дамаска, который находится в осаде армии Асада, допустили первый гуманитарный конвой ООН.
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Источник: 24 Канал
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