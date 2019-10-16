Выпуск новостей за 18:00: Российский журналист в Киеве. Важные законы в Раде

В выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 18:00 – по Киеву свободно гуляет ведущий российских пропагандистских ток-шоу Борис Корчевников. В Госпогранслужбе заявили, что запрета на въезд у него нет, а почему – это уже дело СБУ. Сразу два важных закона сегодня приняла Верховная Рада. О судебной реформе и штрафах депутатов за прогулы.

Также в выпуске: Депутаты от "Слуги народа" один за одним обзывают журналистов овцами. Первым был бывший блогер Максим Бужанский, а теперь и экс-журналист Александр Дубинский.