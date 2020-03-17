Выпуск новостей за 18:00: Штрафы за нарушение условий карантина. Поцелуи и объятия в Раде

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 18:00 – за нарушение правил предотвращения инфекции в Украине можно получить штраф от 17 до 51 тысячи гривен. Во время пандемии коронавируса, когда все цивилизованные страны и политики отказываются от поцелуев и поздравлений за руку, украинские политики наоборот показывают плохой пример.

Также в выпуске: Во Франции 18 депутатов заболели коронавирусом. Всего в местном парламенте уже 26 случаев заболевания Covid-19. В Киеве закрыли метро из-за пандемии коронавируса.