Выпуск новостей за 18:00: Скоростной интернет для украинцев. Заседание ТКГ в Минске
В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 18:00 – четыре украинских мобильных оператора (Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком) подписали с Кабинетом Министров совместный меморандум. Он предусматривает покрытие интернетом всей территории Украины. В Минске вновь соберется Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.
Также в выпуске:
Процесс разведения войск начался 29 октября и должен происходить зеркально (с обеих сторон) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.
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