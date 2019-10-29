Выпуск новостей за 18:00: Скоростной интернет для украинцев. Заседание ТКГ в Минске

В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 18:00 – четыре украинских мобильных оператора (Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком) подписали с Кабинетом Министров совместный меморандум. Он предусматривает покрытие интернетом всей территории Украины. В Минске вновь соберется Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также в выпуске: Процесс разведения войск начался 29 октября и должен происходить зеркально (с обеих сторон) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.