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Выпуск новостей за 18:00: Состояние здоровья Сенцова. Овощной кризис в Европе

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 18:00 – состояние здоровья пленника Олега Сенцова значительно ухудшилось – у него обострились анемия и гипотония, об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе. Из-за аномальной жары в Европе начался овощной кризис, фермеры в Германии, Франции, Польше, Нидерландах и Венгрии жалуются, что урожайность резко снизилась.

Также в выпуске:

Дети на Львовщине могли отравиться некачественными молочными продуктами.

В Киеве провели репетицию парада ко Дню независимости.

Пророссийские боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Теги: Украинцы в плену РФ Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей заложники Украина – Россия Олег Сенцов Новости Одессы
Источник: 24 канал
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