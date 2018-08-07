Выпуск новостей за 18:00: Состояние здоровья Сенцова. Овощной кризис в Европе

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 18:00 – состояние здоровья пленника Олега Сенцова значительно ухудшилось – у него обострились анемия и гипотония, об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе. Из-за аномальной жары в Европе начался овощной кризис, фермеры в Германии, Франции, Польше, Нидерландах и Венгрии жалуются, что урожайность резко снизилась.

Также в выпуске: Дети на Львовщине могли отравиться некачественными молочными продуктами. В Киеве провели репетицию парада ко Дню независимости. Пророссийские боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных.