Выпуск новостей за 18:00: Спасенные овцы с Черноморского порта. Неприкосновенность депутатов

В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 18:00 – из-за спасенных овец с Черноморского порта трем областям грозит карантин. Депутаты ищут возможность наконец снять с себя неприкосновенность, каждый раз перед выборами они обещают это сделать, а после них забывают.

Также в выпуске: Новая хитрость для снятия депутатской неприкосновенности. Если у овец с Черноморского порта будут вывлены заболевания, Украине будут угрожать санкции.