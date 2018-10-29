Выпуск новостей за 18:00: Спасенные овцы с Черноморского порта. Неприкосновенность депутатов
В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 18:00 – из-за спасенных овец с Черноморского порта трем областям грозит карантин. Депутаты ищут возможность наконец снять с себя неприкосновенность, каждый раз перед выборами они обещают это сделать, а после них забывают.
Также в выпуске:
Новая хитрость для снятия депутатской неприкосновенности.
Если у овец с Черноморского порта будут вывлены заболевания, Украине будут угрожать санкции.
Источник: 24 канал
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