Выпуск новостей за 18:00: Судебный иск Семочко против журналистов. Турецкая недвижимость Продана
В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 18:00 – фигурант расследования программы "Наши деньги" Сергей Семочко подал в суд относительно защиты своей чести и достоинства против 24 канала и авторов программы-расследования. Обнародована переписка экс-главы ГФС Продана, который сбежал из Украины, о покупке элитной недвижимости в Турции: адвокат считает ее подделкой.
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Источник: 24 канал
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