Выпуск новостей за 18:00: Судебный иск Семочко против журналистов. Турецкая недвижимость Продана

В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 18:00 – фигурант расследования программы "Наши деньги" Сергей Семочко подал в суд относительно защиты своей чести и достоинства против 24 канала и авторов программы-расследования. Обнародована переписка экс-главы ГФС Продана, который сбежал из Украины, о покупке элитной недвижимости в Турции: адвокат считает ее подделкой.

Также в выпуске: Политические амбиции Гройсмана. Антикоррупционная прокуратура, по мнению активистов, слила 13 громких дел.