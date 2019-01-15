Выпуск новостей за 18:00: Технические кандидаты в президенты. Судьба плененных Россией моряков

В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 18:00 – два значения понятия "технические кандидаты": те, которые баллотируются под своим именем, однако втайне представляют интересы других людей, и те, которые баллотируются с прицелом на выборы в Раду. В Москве суд над пленными моряками продлил приговор содержания под стражей еще на три месяца для 12 украинцев.

Также в выпуске: Лавру хотел сжечь бездомный, – полиция. Родители пленных моряков не имеют связи со своими детьми. Олег Ярошевич из "АвтоЕвроСилы" будет самовыдвигаться как кандидат в президенты.