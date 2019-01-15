20:24
15 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, 14 января
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, 14 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT

      Выпуск новостей за 18:00: Технические кандидаты в президенты. Судьба плененных Россией моряков

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 18:00 – два значения понятия "технические кандидаты": те, которые баллотируются под своим именем, однако втайне представляют интересы других людей, и те, которые баллотируются с прицелом на выборы в Раду. В Москве суд над пленными моряками продлил приговор содержания под стражей еще на три месяца для 12 украинцев.

      Также в выпуске:

      Лавру хотел сжечь бездомный, – полиция.

      Родители пленных моряков не имеют связи со своими детьми.

      Олег Ярошевич из "АвтоЕвроСилы" будет самовыдвигаться  как кандидат в президенты.

      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
      сегодня , 20:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
      28
      Росія грається з вогнем
      сегодня , 19:04 Росія грається з вогнем
      Семен Кабакаєв 982
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 19:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 523
      Убийство мэра Гданьска: биография и чем известен Павел Адамович
      сегодня , 18:01 Убийство мэра Гданьска: биография и чем известен Павел Адамович
      Світлана Попова 402
      Поджог Киево-Печерской лавры: что нужно знать о пожаре в заповеднике
      сегодня , 17:29 Поджог Киево-Печерской лавры: что нужно знать о пожаре в заповеднике
      Євгенія Мазур 315
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук