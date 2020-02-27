Выпуск новостей за 18:00: Тест-системы на коронавирус. План деоккупации Донбасса и Крыма

В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 18:00 – нардеп Светлана Устинова на своей странице в фейсбуке написала, что Украина закупит непроверенные тест-системы на коронавирус российского происхождения. Партия "Голос" представила стратегию освобождения оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Она предусматривает освобождение оккупированных территорий дипломатическим путем, а не военным.

Также в выпуске: Шевченковский комитет объявил лауреатов премии.