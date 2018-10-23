Выпуск новостей за 18:00: Убытки от аварии с краном в Киеве. Рыболовство в Азовском море

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 18:00 – в Киеве грузовой кран протаранил почти 20 авто, общие убытки пострадавших владельцев оценивают в сумму до трех миллионов гривен. Депутаты Европарламента планируют осудить действия России в Азовском море, нарушающие международное право, тем временем в Киеве продолжается "тридцатая сессия российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства"

Также в выпуске: Последнее слово президента-беглеца Виктора Януковича украинцы так и не услышали.