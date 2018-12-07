Выпуск новостей за 18:00: Украинцы на заработках в РФ. Брошенные на границах "евробляхи"

В выпуске новостей за 7 декабря, по состоянию на 18:00 – за первые шесть месяцев 2018 года 239 тысяч украинцев выехали на заработки в Россию. Водители авто на еврономерах не спешат растаможивать "евробляхи" на границе. Вместо этого автомобили просто оставляют на контрольно-пропускных пунктах.

Также в выпуске: Концерты российских артистов переносят из-за военного положения. В России заявили, что позволят украинским консулам посетить раненых моряков.