Выпуск новостей за 18:00: Украинские моряки в плену РФ. Социологические исследования в Украине

В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 18:00 – Комитет Парламентской ассамблеи Европы по вопросам политических отношений и демократии согласовал статус украинских моряков, захваченных Россией, как военнопленных. Политический обозреватель издания "Украинская правда" Роман Романюк объяснил, стоит ли доверять социологическим опросам по выборам-2019.

Также в выпуске: Президенту-беглецу Виктору Януковичу придется отсидеть 13 лет в тюрьме за государственную измену.