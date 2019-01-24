Выпуск новостей за 18:00: Украинские моряки в плену РФ. Социологические исследования в Украине
В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 18:00 – Комитет Парламентской ассамблеи Европы по вопросам политических отношений и демократии согласовал статус украинских моряков, захваченных Россией, как военнопленных. Политический обозреватель издания "Украинская правда" Роман Романюк объяснил, стоит ли доверять социологическим опросам по выборам-2019.
Также в выпуске:
Президенту-беглецу Виктору Януковичу придется отсидеть 13 лет в тюрьме за государственную измену.
Источник: 24 канал
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