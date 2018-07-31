Выпуск новостей за 18:00: В Харькове сбили ребенка. Суд над Манафортом

В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 18:00 – на Харьковщине женщина-водитель насмерть сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Он от полученных тяжелых травм скончался в машине скорой медицинской помощи. В США 31 июля будут судить того, кто помог Януковичу прийти к власти – Пола Манафорта, который также был руководителем избирательного штаба Дональда Трампа.

Также в выпуске: Ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" убили в Бердянске двумя выстрелами в спину на глазах у жены. В Херсоне облили кислотой активистку Екатерину Гандзюк. Боевики уже несколько дней обстреливают Марьинку.