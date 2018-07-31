Выпуск новостей за 18:00: В Харькове сбили ребенка. Суд над Манафортом
В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 18:00 – на Харьковщине женщина-водитель насмерть сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Он от полученных тяжелых травм скончался в машине скорой медицинской помощи. В США 31 июля будут судить того, кто помог Януковичу прийти к власти – Пола Манафорта, который также был руководителем избирательного штаба Дональда Трампа.
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Источник: 24 канал
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