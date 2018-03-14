Выпуск новостей за 18:00: Великобритания созывает совещание. Путин в Крыму
Выпуск новостей 19:12, сегодня 569 Читати новину українською
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 18:00 – Великобритания созывает экстренное заседание Совбеза ООН, на повестке дня вопрос влияния против России. Путин приехал в оккупированный Крым посетить строительство Керченского моста, поэтому, это последний региональный визит перед выборами в России.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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