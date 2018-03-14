Выпуск новостей за 18:00: Великобритания созывает совещание. Путин в Крыму

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 18:00 – Великобритания созывает экстренное заседание Совбеза ООН, на повестке дня вопрос влияния против России. Путин приехал в оккупированный Крым посетить строительство Керченского моста, поэтому, это последний региональный визит перед выборами в России.

Также в выпуске: В Киеве прошла акция в поддержку задержанного в Италии украинского бойца. В Украине отмечают День добровольца. СБУ и ГПУ разоблачили российскую агентурную сеть по всей Украине.