Выпуск новостей за 18:00: Вероятные первые леди Украины. План борьбы с коррупцией
В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 18:00 – 31 марта в Украине состоятся президентские выборы, ЦИК уже завершила регистрировать кандидатов. Журналисты 24 канала выяснили, кто же имеет шанс стать первой леди или первым джентльменом страны. Пока только четверо кандидатов в президенты поддержали план борьбы с коррупцией, который предложили антикоррупционные организации.
Также в выпуске:
В ЦИК зарегистрировались 30 кандидатов на участие в президентских выборах, еще 38 заявлений – на рассмотрении.
Новые рейтинги кандидатов в президенты: лидирует шоумен Владимир Зеленский.
Как побороть коррупцию в Украине.
Источник: 24 канал
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