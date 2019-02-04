19:38
4 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Выпуск новостей за 18:00: Вероятные первые леди Украины. План борьбы с коррупцией

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 18:00 – 31 марта в Украине состоятся президентские выборы, ЦИК уже завершила регистрировать кандидатов. Журналисты 24 канала выяснили, кто же имеет шанс стать первой леди или первым джентльменом страны. Пока только четверо кандидатов в президенты поддержали план борьбы с коррупцией, который предложили антикоррупционные организации.

      Также в выпуске:

      В ЦИК зарегистрировались 30 кандидатов на участие в президентских выборах, еще 38 заявлений – на рассмотрении.

      Новые рейтинги кандидатов в президенты: лидирует шоумен Владимир Зеленский.

      Как побороть коррупцию в Украине.

       

      Теги: Выборы Президента 2019 Коррупция Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Крадуть мільйонами: як чиновники нахабно наживаються на українській екології
      сегодня , 18:31 Крадуть мільйонами: як чиновники нахабно наживаються на українській екології
      Яніна Ткачук 36
      Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
      сегодня , 18:30 Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
      Олександр Бевза 53
      Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      сегодня , 11:00 Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      125
      Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
      сегодня , 18:16 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
      Анастасія Можаровська 55
      Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями
      сегодня , 18:02 Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями
      Світлана Попова 152
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 2 ноября по состоянию на 07:00
       2 ноября 2015 , 09:26
      Выпуск новостей за 14:00: Взрыв в Виннице. Листы для плененных моряков
       27 декабря 2018 , 14:44
      Выпуск новостей за 14:00: Жалоба на Луценко. Поджог кафе в Днепре
       сегодня , 15:08
      Выпуск новостей за 19:00: Эффективность работы НАПК. Земля для "псевдоатовца"
       28 января , 20:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук