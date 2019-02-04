Выпуск новостей за 18:00: Вероятные первые леди Украины. План борьбы с коррупцией

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 18:00 – 31 марта в Украине состоятся президентские выборы, ЦИК уже завершила регистрировать кандидатов. Журналисты 24 канала выяснили, кто же имеет шанс стать первой леди или первым джентльменом страны. Пока только четверо кандидатов в президенты поддержали план борьбы с коррупцией, который предложили антикоррупционные организации.

Также в выпуске: В ЦИК зарегистрировались 30 кандидатов на участие в президентских выборах, еще 38 заявлений – на рассмотрении. Новые рейтинги кандидатов в президенты: лидирует шоумен Владимир Зеленский. Как побороть коррупцию в Украине.