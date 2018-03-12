Выпуск новостей за 18:00: Визит представителя ЕС в Украину. Политагитация детей в Крыму
Выпуск новостей 19:07, сегодня 43 Читати новину українською
В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 18:00 – глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини пообещала помочь деньгами на Донбассе. В Крыму заставляют детей вести на выборы родителей, сделав фото на избирательном участке, если же этого не произойдет, бюджетникам угрожают увольнением.
Также в выпуске:
Львовяне спели гимн на площади Рынок.
СБУ проводит обыски у агентов Кремля.
Брюссель продолжил "Крымские санкции".
Фильм "Киборги" покажут в Вашингтоне.
Источник: 24 Канал
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