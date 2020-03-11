20:28
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 18:00: Влияние коронавируса на экономику. Ситуация в супермаркатех Киева

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 18:00 – экономист Андрей Блинов рассказал, чего ожидать украинской и мировой экономикам из-за распространения коронавируса. Больше всего на рынок может повлиять паника, а не ограничительные меры. Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне. После этого люди начали массово скупать товары первой необходимости в супермаркетах.

      Также в выпуске:

      Как защититься от коронавируса и не поддаться панике: советы экспертов.

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      Теги: Новости Украины Новости Киева Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Что скрывается за партией ОПЗЖ: возмутительные факты из жизни посыпк Медведчука
      Антон Голобородько
      сегодня , 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
      Анастасія Лукашевська
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 19:30 Карантин в Украине: как повлияет на цену продуктов и будет ли их дефицит
      Ірина Поліщук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук