Выпуск новостей за 18:00: Влияние коронавируса на экономику. Ситуация в супермаркатех Киева

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 18:00 – экономист Андрей Блинов рассказал, чего ожидать украинской и мировой экономикам из-за распространения коронавируса. Больше всего на рынок может повлиять паника, а не ограничительные меры. Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне. После этого люди начали массово скупать товары первой необходимости в супермаркетах.

Также в выпуске: Как защититься от коронавируса и не поддаться панике: советы экспертов.