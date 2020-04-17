Выпуск новостей за 18:00: Вспышка COVID-19 в Почаевской лавре. Пасхальные ограничения в Харькове

В итоговом выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 18:00 – в Почаевской лавре, что в Тернопольской области подозревают вспышку COVID-19. Чтобы помешать распространению болезни в области ввели дополнительные ограничения. На пасхальные молебны верующих не пустят, будут регулировать количество людей под храмами. Нарушителям – будут выписывать штрафы.

Также в выпуске:

Киев сегодня окутал плотный смог. Власти советуют горожанам лишний раз не выходить на улицу и не открывать окна.

Во Львове с праздником Пасхи уже начали поздравлять раненых на Востоке военных и семьи погибших защитников.

В Днепре тестируют дезинфицирующий тоннель. Конструкцию установили у входа в областной совет.