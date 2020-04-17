20:09
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Выпуск новостей за 18:00: Вспышка COVID-19 в Почаевской лавре. Пасхальные ограничения в Харькове

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 18:00 – в Почаевской лавре, что в Тернопольской области подозревают вспышку COVID-19. Чтобы помешать распространению болезни в области ввели дополнительные ограничения. На пасхальные молебны верующих не пустят, будут регулировать количество людей под храмами. Нарушителям – будут выписывать штрафы.

      Также в выпуске:

      Киев сегодня окутал плотный смог. Власти советуют горожанам лишний раз не выходить на улицу и не открывать окна.

      Во Львове с праздником Пасхи уже начали поздравлять раненых на Востоке военных и семьи погибших защитников.

      В Днепре тестируют дезинфицирующий тоннель. Конструкцию установили у входа в областной совет.

      Теги: Выпуск новостей Новости Харькова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Угроза не только из России: что показало дело Шайтанова?
      Анна Маляр
      сегодня , 19:00 Идеальный вечер с детьми: 7 интересных фильмов, которые понравятся всей семье
      Юлія Михайлова