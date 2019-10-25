Выпуск новостей за 18:00: Вспышка кори в Украине. Детали стрельбы в Харькове

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 18:00 – кроме дифтерии в Украине вспышка кори. За прошедшую неделю эту болезнь зафиксировали у 43 человек. В Харькове днем произошла перестрелка, во время которой погиб 35-летний мужчина и еще один получил ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Также в выпуске: Дифтерия распространяется по Украине. Заболевание зафиксировали в столице, в больницу попал 9-летний мальчик, который не был вакцинирован. А все потому, что его родители выступали против вакцинации.