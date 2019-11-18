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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Выпуск новостей за 18:00: Встреча Зеленского с Путиным. Суд по конфликту в Азовском море

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 18:00 – в Кремле согласились на встречу с Владимиром Зеленским в нормандском формате. Несмотря на возвращение судов и моряков Украина продолжит судиться с Россией.

      Также в выпуске:

      Захваченные россиянами бронированные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны-Капу" возвращаются в Украину.

      ГБР просит снять неприкосновенность с пятого Президента Украины Петра Порошенко.

      Олегу Ляшко вручили подозрение в умышленном нанесении легких телесных повреждений нардепу от "Слуги народа" Андрею Герусу.

      Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
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      Теги: Возвращение захваченных кораблей Владимир Зеленский Выпуск новостей Владимир Путин
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