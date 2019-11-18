Выпуск новостей за 18:00: Встреча Зеленского с Путиным. Суд по конфликту в Азовском море
В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 18:00 – в Кремле согласились на встречу с Владимиром Зеленским в нормандском формате. Несмотря на возвращение судов и моряков Украина продолжит судиться с Россией.
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