Выпуск новостей за 18:00: Взрывы боеприпасов в мирных городах. Стрельба между соседями
В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 18:00 – Под Киевом неизвестный бросил взрывчатку в машину фармацевтического бизнесмена Игоря Сало. Мужчина получил травмы, но погиб его водитель. Это уже далеко не первый случай нападений на предпринимателей с использованием боеприпасов. В многоквартирном доме на Борщаговке житель открыл огонь по соседям.
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