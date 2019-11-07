Выпуск новостей за 18:00: Взрывы боеприпасов в мирных городах. Стрельба между соседями

В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 18:00 – Под Киевом неизвестный бросил взрывчатку в машину фармацевтического бизнесмена Игоря Сало. Мужчина получил травмы, но погиб его водитель. Это уже далеко не первый случай нападений на предпринимателей с использованием боеприпасов. В многоквартирном доме на Борщаговке житель открыл огонь по соседям.

Также в выпуске: Ляшко подрался с Герусом из-за поправки, которая разрешает экспорт электроэнергии из России.