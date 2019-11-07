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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020

      Выпуск новостей за 18:00: Взрывы боеприпасов в мирных городах. Стрельба между соседями

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 18:00 – Под Киевом неизвестный бросил взрывчатку в машину фармацевтического бизнесмена Игоря Сало. Мужчина получил травмы, но погиб его водитель. Это уже далеко не первый случай нападений на предпринимателей с использованием боеприпасов. В многоквартирном доме на Борщаговке житель открыл огонь по соседям.

      Также в выпуске:

      Ляшко подрался с Герусом из-за поправки, которая разрешает экспорт электроэнергии из России.

      blog_ava
      Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмене Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
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      Теги: Оружие Выпуск новостей
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