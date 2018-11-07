20:25
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, сегодня
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 18:00: Заявление Луценко об увольнении. Торговые связи с РФ

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 18:00 – в ГПУ утверждают, что Луценко написал президенту Украины заявление об увольнении. Администрация президента пока не подтвердила получение заявления. Несмотря на войну и санкции Украина наторговала с Россией на 5 миллионов долларов.

      Также в выпуске:

      На какие уступки готовы пойти нардепы относительно вопросов автомобилей на еврономерах.

      В Верховной Раде депутаты написали письмо Путину в стиле казаков к московскому черту в ответ на российские санкции против Украины.

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Верховная Рада Авто на еврономерах Выпуск новостей Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 20:01 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук
      Поражение для Трампа и хороший день для США, – западные СМИ о выборах в Конгресс
      сегодня , 19:27 Поражение для Трампа и хороший день для США, – западные СМИ о выборах в Конгресс
      Олександра Кравчук
      Ремонт доріг як елемент повернення Донбасу
      сегодня , 19:00 Ремонт доріг як елемент повернення Донбасу
      Максим Єфімов
      Сколько инвестировали в развитие села за последние годы: инфографика
      сегодня , 19:00 Сколько инвестировали в развитие села за последние годы: инфографика
      Яніна Ткачук
      Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      сегодня , 18:01 Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      Інна Жолобович
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей 8 августа по состоянию на 22:00
       8 августа 2016 , 23:03
      Выпуск новостей за 11:00: Жертвы среди гражданских на Донбассе. Ситуация в зоне АТО
       22 июля 2017 , 12:22
      Выпуск новостей за 19:00: Вакцинация в Украине. Трудоустройство иностранцев в Украине
       26 октября , 19:49
      Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на фронте. Решение Европейского суда относительно ромов
       сегодня , 12:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук