Выпуск новостей за 18:00: Заявление Луценко об увольнении. Торговые связи с РФ

В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 18:00 – в ГПУ утверждают, что Луценко написал президенту Украины заявление об увольнении. Администрация президента пока не подтвердила получение заявления. Несмотря на войну и санкции Украина наторговала с Россией на 5 миллионов долларов.

Также в выпуске: На какие уступки готовы пойти нардепы относительно вопросов автомобилей на еврономерах. В Верховной Раде депутаты написали письмо Путину в стиле казаков к московскому черту в ответ на российские санкции против Украины.