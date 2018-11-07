Выпуск новостей за 18:00: Заявление Луценко об увольнении. Торговые связи с РФ
В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 18:00 – в ГПУ утверждают, что Луценко написал президенту Украины заявление об увольнении. Администрация президента пока не подтвердила получение заявления. Несмотря на войну и санкции Украина наторговала с Россией на 5 миллионов долларов.
Также в выпуске:
На какие уступки готовы пойти нардепы относительно вопросов автомобилей на еврономерах.
В Верховной Раде депутаты написали письмо Путину в стиле казаков к московскому черту в ответ на российские санкции против Украины.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии