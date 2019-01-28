Выпуск новостей за 18:00: Заявление Вакарчука. Выдвижение Порошенко на второй срок
В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 18:00 – украинский музыкант Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году. Действующий президент Украины Петр Порошенко собрался идти на второй срок как самовыдвиженец.
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Источник: 24 канал
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