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      Выпуск новостей за 18:00: Законопроект о частных армиях в Украине. Рейтинг доверия к Зеленскому

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 18:00 – в Раде зарегистрировали законопроект, призванный легализовать частные военные компании – бойцов, что не будут принадлежать власти. Однако воевать они исключительно за границей и не смогут помочь Украине отбиться от России. Рейтинг доверия Владимира Зеленского может падать весной 2020 года, такое мнение высказал политолог Александр Солонтай.

      Также в выпуске:

      Украинец с Ухане, где бушует коронавирус, рассказал о ситуации.

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      Теги: рейтинги Владимир Зеленский Выпуск новостей Законодательство
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