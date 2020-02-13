Выпуск новостей за 18:00: Законопроект о частных армиях в Украине. Рейтинг доверия к Зеленскому

В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 18:00 – в Раде зарегистрировали законопроект, призванный легализовать частные военные компании – бойцов, что не будут принадлежать власти. Однако воевать они исключительно за границей и не смогут помочь Украине отбиться от России. Рейтинг доверия Владимира Зеленского может падать весной 2020 года, такое мнение высказал политолог Александр Солонтай.

Также в выпуске: Украинец с Ухане, где бушует коронавирус, рассказал о ситуации.