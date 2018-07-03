Выпуск новостей за 18:00:Обмен Бабченко на Сенцова.Новые подробности смертельного ДТП в Харькове

В выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 18:00 – Российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на украинского политзаключенного Олега Сенцова. Одна из подозреваемых в совершении смертельного ДТП в Харькове в октябре 2017 года Елена Зайцева ехала на своем авто Lexus на скорости более 100 километров в час.

Также в выпуске: Украинские бойцы подтвердили взятие под контроль Золотого-4. Поселок контролирует Россия с минскими договоренностями. Что ожидает Украина от саммита НАТО. Рада увеличила штрафы за неуплату алиментов.