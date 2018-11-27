Выпуск новостей за 18: 00: мера пресечения для моряков. Что означает военное положение

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 18:00 – так называемый суд оккупированного Симферополя целый день судит украинских моряков, уже избрали меру пресечения 12 украинским морякам. Военное положение в Украине на территории 10-ти областей, согласно Указу Президента, планируют ввести с 28 ноября на 30 дней.

Также в выпуске: Парламентские страсти: дважды во время заседания нардепы и президент вместе с ними поссорились из-за ругани. Курьезы военного положения: в официальной газете правительства "Урядовому кур'єрі" вышел неправильный указ Президента. Гость программы о военном положении-военный эксперт, блогер Александр Сурков. Включение по телефону об аресте украинских моряков: заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.