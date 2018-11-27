20:28
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 18: 00: мера пресечения для моряков. Что означает военное положение

      Выпуск новостей 84 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 18:00 – так называемый суд оккупированного Симферополя целый день судит украинских моряков, уже избрали меру пресечения 12 украинским морякам. Военное положение в Украине на территории 10-ти областей, согласно Указу Президента, планируют ввести с 28 ноября на 30 дней.

      Также в выпуске:

      Парламентские страсти: дважды во время заседания нардепы и президент вместе с ними поссорились из-за ругани.

      Курьезы военного положения: в официальной газете правительства "Урядовому кур'єрі" вышел неправильный указ Президента.

      Гость программы о военном положении-военный эксперт, блогер Александр Сурков.

      Включение по телефону об аресте украинских моряков: заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

      Теги: Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Введение военного положения в Украине: что он меняет в жизни украинцев
      сегодня , 20:01 Введение военного положения в Украине: что он меняет в жизни украинцев
      110382
      Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      сегодня , 17:01 Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      4451
      Военное положение и выборы президента: как чрезвычайная ситуация повлияет на рейтинги кандидатов
      сегодня , 16:01 Военное положение и выборы президента: как чрезвычайная ситуация повлияет на рейтинги кандидатов
      Інна Жолобович 3531
      Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      сегодня , 16:00 Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      Ольга Бродська 1841
      Военное положение и геополитические угрозы: психолог сказала, как справиться с такими новостями
      сегодня , 14:32 Военное положение и геополитические угрозы: психолог сказала, как справиться с такими новостями
      959
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей 22 июля по состоянию на 20:00
       22 июля 2015 , 21:29
      Выпуск новостей 9 января по состоянию на 18:00
       9 января 2016 , 18:36
      Выпуск новостей 17 декабря по состоянию на 14:00
       17 декабря 2014 , 14:55
      Выпуск новостей за 9:00: Военная поддержка Британии для Украины. Государственный бюджет-2019
       22 ноября , 11:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук