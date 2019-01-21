Выпуск новостей за 18: 00: переговоры по "Северному потоку-2". Флешмоб кандидатов в президенты
В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 18:00 – в Брюсселе началась сверхважная встреча в трехстороннем формате между Украиной, Россией и ЕС. Цель переговоров: договориться о продолжении транспортировки российского газа через Украину в Европу. Журналисты сравнили предвыборные обещания политиков и кандидатов в президенты сейчас и 10 лет назад.
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Источник: 24 канал
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