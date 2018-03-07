Выпуск новостей за 19:00: 4G в Украине. Судьба охотничьих угодий Януковича
Выпуск новостей 19:53, 7 марта 70 Читати новину українською
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 19:00 – 4G ждут в Украине с марта. Мобильные операторы не пожалели на лицензии 5,5 миллиарда гривен. Охотничьи угодья Януковича хотят превратить в национальный парк. Стоит отметить, что окружение экс-президента использовало леса Сухолучья Киевской области, для своих "царских" охот.
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Источник: 24 Канал
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