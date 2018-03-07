Выпуск новостей за 19:00: 4G в Украине. Судьба охотничьих угодий Януковича

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 19:00 – 4G ждут в Украине с марта. Мобильные операторы не пожалели на лицензии 5,5 миллиарда гривен. Охотничьи угодья Януковича хотят превратить в национальный парк. Стоит отметить, что окружение экс-президента использовало леса Сухолучья Киевской области, для своих "царских" охот.

Также в выпуске:

Черкассы превратились в каток. Машины одна за другой попадают в ДТП, а люди – в травмпункты.

Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное досудебное расследование в отношении Сергея Курченко.

На окраине Киева в районе станции метро "Лесная" взорвалось авто. Оказалось, что СБУ проводило спецоперацию.