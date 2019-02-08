Выпуск новостей за 19:00: Аваков и контроль над выборами. Дороги после зимы

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 19:00 – Арсен Аваков берет под контроль весь избирательный процесс и предупреждает, что не даст ни одному кандидату фальсифицировать результаты голосований. Журналисты 24 канала исследовали, каким образом это может повлиять на ход голосований. Водители жалуются, что в Украине после зимы ухудшается состояние дорог, ведь асфальт сходит вместе со снегом

Также в выпуске: Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательный список претендентов на кресло главы государства – их 44.