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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 19:00: Аваков и контроль над выборами. Дороги после зимы

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 19:00 – Арсен Аваков берет под контроль весь избирательный процесс и предупреждает, что не даст ни одному кандидату фальсифицировать результаты голосований. Журналисты 24 канала исследовали, каким образом это может повлиять на ход голосований. Водители жалуются, что в Украине после зимы ухудшается состояние дорог, ведь асфальт сходит вместе со снегом

      Также в выпуске:

      Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательный список претендентов на кресло главы государства – их 44.

      blog_ava
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      Теги: Выборы Президента 2019 Арсен Аваков Дороги Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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