Выпуск новостей за 19:00: Бегство призывника. Аварийное состояние школы признали сносным

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 19:00 – в Тернополе призывник, который не хотел идти в армию, выпрыгнул с 5-го этажа призывного пункта. Родители отвоевали школу в Киеве: аварийный столичный лицей оказался в удовлетворительном состоянии, сносить ничего не нужно, хватит только капитального ремонта.

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