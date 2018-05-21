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Выпуск новостей за 19:00: Бегство призывника. Аварийное состояние школы признали сносным

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 19:00 – в Тернополе призывник, который не хотел идти в армию, выпрыгнул с 5-го этажа призывного пункта. Родители отвоевали школу в Киеве: аварийный столичный лицей оказался в удовлетворительном состоянии, сносить ничего не нужно, хватит только капитального ремонта.

Также в выпуске:

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Теги: Новости Киева Выпуск новостей Дети Тернополь
Источник: 24 Канал
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