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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: Благотворительный концерт во Львове. Побег из тюрьмы во Франции

Выпуск новостей 30 Читати новину українською

В выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 19:00 – Святослав Вакарчук и Павел Гудимов снова вместе на одной сцене ради благородной цели. Музыканты устроили во Львове камерный концерт, чтобы поддержать семью друга, который внезапно ушел из жизни. Во Франции феерично избежал наказания гангстер Редуан Фаиди. Преступнику помогли убежать трое его сообщников, которые прилетели за другом на вертолете.

Также в выпуске:

В Одессе с размахом отпраздновали День Военно-Морских Сил.

в Ровенской области пьяный водитель прямо на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку.

Оккупанты нарушили "хлебное перемирие", ночью они обстреляли из 120-х минометов населенный пункт Зайцево.

Теги: Святослав Вакарчук Концерты Новости Львова Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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