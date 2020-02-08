Выпуск новостей за 19:00: Боевик-смертник на оккупированном Донбассе. Погибшие от коронавируса

В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 19:00 – расстрелял четырех и застрелился сам. В оккупированном Донецке сотрудник так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР" совершил кровавую перестрелку. Впервые жертвами коронавируса стали иностранцы. В Ухане умерли гражданка США и мужчина из Японии.

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Украинский президент встретился с Папой Римским Франциском.