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      Выпуск новостей за 19:00: Боевик-смертник на оккупированном Донбассе. Погибшие от коронавируса

      Выпуск новостей 59 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 19:00 – расстрелял четырех и застрелился сам. В оккупированном Донецке сотрудник так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР" совершил кровавую перестрелку. Впервые жертвами коронавируса стали иностранцы. В Ухане умерли гражданка США и мужчина из Японии.

      Также в выпуске:

      Двое из пяти экс-беркутовцев Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых в декабре передали в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в столицу Украины.

      Помощник президента Андрей Ермак надеется договориться о выборах на Донбассе уже на следующей встрече в нормандском формате.

      Украинский президент встретился с Папой Римским Франциском.

      Нацотбор Евровидения-2020: порядок выступлений участников
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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