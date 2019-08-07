Выпуск новостей за 19:00: Будущее медреформы в Украине. Путин выдвинул условия мира на Донбассе
В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 19:00 – В "Слуге народа" говорят об аудите медицинской реформ, но положительные изменения, отметили, не тронут. Владимир Путин хочет особого статуса для оккупированных территорий и только тогда попросит подконтрольных Кремлю наемников не стрелять.
Также в выпуске:
Что происходит с расследованиями убийства журналиста Павла Шеремета и активистки Екатерины Гандзюк.
Владимир Зеленский стремится возобновить переговоры в Нормандском формате.
На Ровненщине почти 10 лет правоохранители намеренно затягивают расследование кражи трактора.
Источник: 24 канал
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