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      Выпуск новостей за 19:00: Частные детективы в Украине. Шевченковские чтения во Львове

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 19:00 – в Украине хотят узаконить деятельность частных детективов. Такие поисковики уже успешно работают в странах Евросоюза и помогают полиции. Во Львове возле памятника Кобзарю мужская хоровая капелла исполнила произведения на стихи Тараса Шевченко. Сегодня празднуют день рождения выдающегося писателя.

      Также в выпуске:

      В украинском правительстве утвердили меры борьбы с коронавирусом.

      В Киеве состоялась акция солидарности с аннексированным Крымом.

      Украинские бойцы на передовой читают стихи Тараса Шевченко.

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      Теги: Тарас Шевченко Расследования Новости Львова Выпуск новостей
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