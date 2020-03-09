Выпуск новостей за 19:00: Частные детективы в Украине. Шевченковские чтения во Львове
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 19:00 – в Украине хотят узаконить деятельность частных детективов. Такие поисковики уже успешно работают в странах Евросоюза и помогают полиции. Во Львове возле памятника Кобзарю мужская хоровая капелла исполнила произведения на стихи Тараса Шевченко. Сегодня празднуют день рождения выдающегося писателя.
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