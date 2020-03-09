Выпуск новостей за 19:00: Частные детективы в Украине. Шевченковские чтения во Львове

В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 19:00 – в Украине хотят узаконить деятельность частных детективов. Такие поисковики уже успешно работают в странах Евросоюза и помогают полиции. Во Львове возле памятника Кобзарю мужская хоровая капелла исполнила произведения на стихи Тараса Шевченко. Сегодня празднуют день рождения выдающегося писателя.

Также в выпуске: В украинском правительстве утвердили меры борьбы с коронавирусом. В Киеве состоялась акция солидарности с аннексированным Крымом. Украинские бойцы на передовой читают стихи Тараса Шевченко.