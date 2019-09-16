Выпуск новостей за 19:00: Что будет с медреформой. В каком состоянии МВД

В выпуске новостей за 16 сентября по состоянию на 19:00 – полтора года как стартовала медреформа. За это время 28 миллионов украинцев выбрали семейного врача, исчезла бюрократия с медосмотром, для врачей появилась возможность больше заработать. Что будет дальше с приходом нового министра – узнавали журналисты 24 канала.

Также в выпуске: Что такое государство в смартфоне и что планируют ввести новые власти.

Источник: 24 канал